Главные мифы о COVID-19

Чем быстрее распространяется новый коронавирус, тем больше вокруг него всевозможных слухов и мифов. В Роспотребнадзоре, основываясь на информации Всемирной организации здравоохранения, подготовили актуальную информацию, которая опровергает популярные мифы о вирусе.

Правда или нет, что в странах с жарким и влажным климатом нельзя заразиться COVID-19?

Нет, неправда. Передача вирусного возбудителя COVID-19 может происходить в любых районах, включая и районы с жарким влажным климатом. Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID-19.

Правда или нет, что если на улице холод и идет снег, то вирус не страшен?

Нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями.

Правда или нет, что если регулярно принимать горячие ванны, это защитит от COVID-19?

Неправда. Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. А вот получить ожоги или скачок давления можно.

Правда или нет, что новый коронавирус передается через укусы комаров?

Нет, неправда. COVID 19 — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Информация о возможности передачи вируса через укусы комаров отсутствует. Для того, чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура.

Правда или нет, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус?

Неправда. Электросушители для рук не убивают новый вирус. Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Правда или нет, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции позволяет уничтожить новый коронавирус?

Нет, неправда. УФ-лампы вообще не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожи, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Правда или нет, что обработка тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус?

Однозначно нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. А вот обжечь глаза или рот, или испортить одежду можно легко.

Правда или нет, что регулярное промывание носа солевым раствором защищает от коронавируса?

Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. Такие регулярные орошения носа могут ускорить выздоровление при обычной простуде.

Правда или нет, что чеснок защищает от COVID-19?

Неправда. Чеснок — полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Но никаких научных подтверждений эффективности употребления чеснока, как средства профилактики заражения новым коронавирусом, нет.

Правда или нет, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди?

Не только пожилые. Люди старших возрастов и больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Но заразиться вирусом могут и молодые люди, и дети, у которых еще не сформировался стойкий иммунитет.

Правда или нет, что антибиотики являются эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?

Неправда. Антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции или снять воспаления.

Источник: RG.ru.