В Чувашии принят режим повышенной готовности

В связи с ситуацией вокруг новой короновирусной инфекции принял решение о введении в Чувашской Республике режима повышенной готовности. Необходимо принять все меры к возможному распространению заболевания, которое еще недостаточно изучено. Мы усиливаем профилактику в нашем регионе, приостанавливаем проведение массовых мероприятий, в целом делаем необходимое, чтобы последствия от распространения вируса для жителей Чувашии были минимальными.

На утро сегодняшнего дня, заболевших в нашей республике нет. Больницы, медицинский персонал и все сопутствующие службы готовы своевременно оказать необходимую помощь.

Угрозы продовольственной безопасности в Чувашии, как и в стране, нет. Ситуацию с наличием и стоимостью продуктов питания в республике я взял под личный контроль.

Подчеркну, решение носит предупредительный характер. Обращаюсь за помощью и к жителям республики: соблюдайте необходимые меры профилактики, уделите дополнительное внимание детям и людям старшего возраста, без крайней необходимости избегайте дальних поездок и посещения общественных мест, ориентируйтесь на официальную проверенную информацию.

Вместе мы справимся с этой неприятной ситуацией.