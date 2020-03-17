Чувашия может войти в федеральный маршрут детского образовательного туризма

Такая задача ставится врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым в рамках мероприятий по развитию детского образовательного туризма. Об этом рассказала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева.

На прошлой неделе, 11 марта, в Москве состоялось первое заседание комитета по развитию детского туризма Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства. Как отмечает вице-премьер Правительства республики, в Чувашии наработан хороший опыт, вызывающий интерес на уровне российских регионов, по включению в школьную программу культурно-просветительских экскурсий.

Отметим, с 2016 года в республике реализуются образовательные занятия и экскурсии проекта «Живые уроки». В рамках школьной программы занятия проводятся за пределами помещения класса: в музеях, на производстве или предприятии в целях изучения определенного предмета школьной программы и даже тематических занятий в детском саду.

Алла Салаева подчеркнула, что Чувашия - один из немногих регионов, который разработал программу синхронизации образовательного процесса и посещения музеев.

«В этом плане Чувашия действительно является одним из интересных регионов на уровне страны. Мы будем готовить большой комплект интересных предложений, чтобы республика вошла в федеральный маршрут образовательного туризма, чтобы в перспективе наши музеи были готовы встретить российских школьников, ну и чтобы наши ребята обязательно посетили Третьяковку, Эрмитаж и другие интересные экспозиции, которые предлагаются другими регионами», — отметила заместитель Председателя Правительства Чувашии.

Особый акцент будет сделан на использовании современных интерактивных технологий. Чтобы заинтересовать учащихся, сделать визиты в музеи более увлекательными, планируется организация экспозиций в том числе с применением VR- и 3D-визуализации, а также других новых форм презентации материала.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.