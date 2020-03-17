Спортсмены из Чувашии, Татарстана и Марий Эл разыграли награды второго этапа соревнований «Шупашкар картинг»

Зрелищные автомобильные гонки прошли в минувшую субботу на набережной Новочебоксарска. Спортсмены из Чувашии, Татарстана и Марий Эл разыграли медали второго этапа чемпионата и первенства Чувашской Республики по картингу.

В течение насыщенного соревновательного дня прошли заезды в нескольких классах: «микро», «мини», «супер-мини», «ОК» и «национальный». Представители чувашской школы автоспорта в этот день записали на свой счет 3 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

По результатам автогонок в номинации «микро» бронзовым призером стал новочебоксарец Дамир Хусаинов, опередивший в рамках первенства республики спортсмена из Йошкар-Олы Илью Андреева. Первое место – Артур Фасхутдинов из Казани.

Еще один представитель Новочебоксарска Дмитрий Махминов также записал на свой счет «бронзу» в дисциплине «мини». Спортсмен из Моргаушского района Николай Матросов занял вторую строчку рейтинга, уступив казанцу Егору Кузьмину.

Весь пьедестал почета в «супер-мини» заняли гонщики из Чувашии. Места распределились следующим образом: первое место – чебоксарец Ярослав Кабетов, второе и третье – у новочебоксарцев Михаила Алексеева и Владимира Давыдочкина.

По итогам заездов в номинации «ОК» автогонщик из Моргаушского района Егор Гурьянов выиграл медаль золотого отлива. Призерами заезда стали Илья Львов из Новочебоксарска и Семен Иванов из Чебоксар.

Соревнования в рамках чемпионата Чувашии проходили в дисциплине «национальный». В этой номинации награды разыграли между собой уроженцы с. Москакасы Моргаушского района. Бесспорным лидером стал Александр Яшмуркин. Следом за ним в табеле о рангах расположились Сергей Паршев и Артур Рыжков.



Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.