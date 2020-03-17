Ситуация на продовольственных рынках Чувашии ежедневно контролируется межведомственной (минэк и минсельхоз республики) рабочей группой по контролю и мониторингу

Минсельхозом Чувашии с 16 марта в ежедневном режиме осуществляется ценовой мониторинг на основные виды сырья и продовольствия, в еженедельном режиме - сбор информации по запасам сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

На 16.03.2020 ценовая ситуация стабильная, значительного повышения цен сельхозтоваропроизводителями и отпускных цен на продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий не наблюдается. Предприятия республики договорные обязательства по производству продукции выполняют полноценно, сбоев в работе нет.

Основными продуктами питания республика обеспечивает себя полностью, даже с превышением пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации:

— по картофелю на 247,0%, что на 152 пп выше порогового значения (не менее 95%), установленного Доктриной;

— по овощам на 112,1% что на 22,1 пп выше порогового значения (не менее 90%), установленного Доктриной;

— по мясу и мясопродуктам на 100,6%, что на 15,6 пп выше порогового значения (не менее 85%), установленного Доктриной;

— по молоку на 134,5%, что на 44,5% выше порогового значения (не менее 90%), установленного Доктриной.

Мощности нового крупного тепличного комплекса «Новочебоксарский» позволяют нарастить производство тепличных овощей в 2,2 раза и увеличить самообеспеченность овощами защищенного грунта в 2 раза (от нормы потребления).

Мониторинг магазинов города Чебоксары, проведенный 13 марта, показал, что фактов ажиотажного спроса, отсутствия в продаже каких-либо основных видов продовольственных товаров нет. Факты резкого повышения цен на бакалейные товары (сахар, мука, крупы) также не установлены.

Мониторинг цен показал, что с 10 марта по 16 марта зафиксирован незначительный рост средних цен на сахар (+1,7%), кефир (м.д.ж.3,2) (+1,1%), картофель (+1,0%), томаты (+1,4%), виноград (+1,8%).

Снизились цены на свинину (-1,0%), мясо кур (-1,2%), рыбу копченую (-1,0%), огурцы (-3,5%), перец сладкий (-1,7%), мандарины (-1,1%).

На остальные товары цены остаются стабильными.

Представители крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты» отрицают резкий рост продаж товаров в своих магазинах. При этом, учитывая влияние СМИ на потребительский спрос, ретейлеры в настоящее время принимают дополнительные меры для обеспечения покупателей всеми необходимыми товарами. В X5 Retail Group налаживают дополнительные поставки в магазины, увеличивают объем партий и частоту пополнения полок. Распределительные центры и логистика компаний готовы работать в условиях более высокого спроса.

В случае резкого повышения цен на отдельные виды товаров информацию планируется направить в адрес антимонопольного органа.