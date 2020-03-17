Продлен прием заявок на Всероссийский конкурс «Экспортер года»

До 20 марта продлен прием заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на республиканский этап Всероссийского конкурса «Экспортер года» по итогам 2019 года.

Лучшего российского поставщика товаров за рубеж ежегодного определяют с 1998 года. В 2019 году конкурс получил еще более высокий статус: всероссийская премия «Экспортер года» вошла в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Номинации конкурса:

● «Экспортер года в сфере промышленности»;

● «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

● «Экспортер года в сфере услуг»;

● «Экспортер года в сфере высоких технологий»;

● «Трейдер года» (для торговых домов);

● «Прорыв года» (ее можно дополнительно выбрать к указанным выше номинациям крупному бизнесу);

● «Новая география» (ее можно выбрать дополнительно к указанным выше номинациям субъектам МСП).

Конкурс «Экспортер года» проводится в три этапа. Сначала в каждом регионе определяются лучшие поставщики среди малого и среднего бизнеса по номинациям (крупные экспортеры участвуют сразу в окружном этапе). В Чувашии победители республиканского конкурса по итогам 2019 года станут известны 27 марта. Затем их направят представлять наш регион на окружном этапе, который состоится в июне в Уфе. Итоги федерального этапа конкурса подведут 14 ноября в Москве на VII Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Премия абсолютно честная и прозрачная. Подать заявку и заполнить анкету на сайте Российского экспортного центра (https://www.exportcenter.ru/awards/) достаточно просто, нужен минимум документов. Участие в конкурсе бесплатное. Лучшие поставщики получат не только высокую оценку их работы экспертами, но и ценные подарки. Кроме того, победитель получает право использовать звание «Экспортер года Чувашской Республики» в информационно-рекламных целях.

В нашем регионе оператором конкурса выступает АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики» при содействии Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Центр экспортной поддержки находится в Бизнес-инкубаторе по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д.12Б, офис 113. Телефон для справок: (8352) 65-52-15 или 65-52-05.