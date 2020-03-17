Посевная -2020 в Шумерлинском районе

В сельскохозяйственных организациях и КФХ Шумерлинского района ведется усиленная подготовка к весеннее-полевым работам.

Согласно плану посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района в 2020 году составит 7344 га – 106 % к уровню 2019 года. В том числе зерновой клин 4394 га – 107,9 % к уровню прошлого года. В 2020 год планируется провести сев яровых зерновых и зернобобовых культур на площади –2400 га. Зябь поднята на площади 3500 га 100% к уровню прошлого года.

Не менее важный этап весенних полевых работ использование качественного семенного материала. При плане засыпки семян яровых зерновых культур 640 тонн, в наличии имеется 524 тонны 82% к плану, из них кондиционных 419 т или 80 % от проверенных. В полном объеме семенами обеспечены СХПК «Комбинат», АО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «Приволье», КФХ Самарин, КФХ Иванов, КФХ Концов, КФХ Ануфриев.

Для проведения весенне-полевых работ в сельхозпредприятиях имеется в наличии: минеральных удобрений 196,5 тонн в д. в., что составляет 87,2% от потребности.

При потребности дизельного топлива для весенне — полевых работ 97 тонн, в наличии имеется 37 тонна – 38% от потребности.

В гаражах сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйствах завершается ремонт сельскохозяйственной техники.

Для оперативного решения вопросов подготовки и организованного проведения сезонных сельскохозяйственных полевых работ создан штаб по проведению сельскохозяйственных полевых работ в 2020 году.

Сайт администрации Шумерлинского района.