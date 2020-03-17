Победы в конкурсах проектов создания комфортной городской среды принесли городам Чувашии 154,5 млн рублей

16 марта в Доме Правительства обсудили проекты благоустройства, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2020 году от Чувашской Республики в число победителей конкурса вошли город Канаш, представивший проект «Двенадцать путей», и город Алатырь с проектом «Алатырь – город-музей». В 2019 году победу в конкурсе одержал город Ядрин с проектом благоустройства «Соединяя поколения». На реализацию своих идей населенные пункты получат денежное поощрение в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 70 млн рублей, 44,5 млн рублей и 40 млн рублей соответственно.

«Если по итогам прошлого года из четырёх городов у нас один город удостоился победы, то в этом году из трёх городов – сразу два. Это говорит о том, что мы потихоньку учимся работать, понимаем, что такое подготовить проект, – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев во вступительном слове. – Такого рода результат позволяет сконцентрировать на реализации программы развития конкретного города больше денег – федеральных, республиканских, местных – и тем самым реально изменить облик города, среду обитания людей и, соответственно, создать те условия проживания людей, о которых говорят их качество, комфорт, общий вид».

В ходе встречи руководителя региона с победителями и участниками федерального конкурса поднимались актуальные вопросы проектирования и финансирования реализации проектов.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев призвал отказаться от использования универсальных клише при благоустройстве, которые могут уничтожить историческую индивидуальность населенных пунктов. «В Чувашии не так много древних купеческих городов, которые имеют уникальную архитектуру. Просьба – при благоустройстве ваших городов обратить внимание на вашу исконность, вашу историю и культуру, чтобы она выделяла вас в общей массе», – заметил министр.

Для этих целей врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев предложил максимально вовлекать в работу учёных-историков. Он также анонсировал проведение в республике стратегической сессии для малых городов и исторических поселений с участием руководителя ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Павла Данилова и руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой, которая должна состояться в конце марта.

Объем необходимых средств для реализации проектов, победивших в федеральном конкурсе благоустройства, в 2020 году уточнится после подготовки администрациями муниципальных образований проектной документации. Сити-менеджерам рекомендовано ответственно подойти к процессу планирования, опираясь на опыт города Ядрина. Кроме того, руководитель региона поручил Минстрою Чувашии изучить возможность проведения в республике комплексной археологической разведки для дальнейшей реализации проектов.

На встрече также был рассмотрен проект «Веков связующая нить», посвященный 400-летию со дня основания города Мариинский Посад. Проект не прошел федеральный конкурсный отбор, но местная администрация всё же надеется в будущем воплотить его в жизнь.

Одной из проблем при подготовке документации для конкурса является нехватка высококвалифицированных специалистов-архитекторов. На встрече была озвучена инициатива создания центра компетенций по формированию комфортной городской среды. Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев предложил рассмотреть возможность его формирования на базе уже действующих республиканских организаций. Он также отметил, что необходимо вовлекать в работу молодых архитекторов, выпускников строительного факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды стартовал в 2018 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В начале марта этого года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что конкурс будет продолжен и сумма призового фонда будет удвоена – с 5 до 10 млрд рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.