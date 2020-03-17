Николай Дроздов посетил презентацию «Экологической энциклопедии Чувашской Республики»

Презентация «Экологической энциклопедии Чувашской Республики» прошла на прошлой неделе в Доме дружбы народов. Новинка Чувашского книжного издательства увидела свет в конце прошлого года. Почетным гостем мероприятия выступил известный пропагандист охраны природы Николай Дроздов.

Познакомиться с экологическим изданием собралось более 250 человек. Среди них ученые, преподаватели вузов, руководители предприятий, ветераны, внесшие огромную лепту в защиту окружающей среды, студенты и школьники.

Мероприятие открыл председатель редакционного совета энциклопедии Лев Кураков – действительный член Российской академии образования, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. В своем выступлении он отметил, что создание энциклопедии демонстрирует чуткое и бережное отношение к природе родного края.

Научным консультантом экологического путеводителя выступил ученый-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии естественных наук Николай Дроздов. Известный ученый и телеведущий передачи «В мире животных» подчеркнул, что экология является важнейшей междисциплинарной наукой, и значение ее для человечества возрастает из года в год.

Составитель и главный редактор энциклопедии, заслуженный эколог Чувашской Республики Федор Карягин рассказал собравшимся, как созревала идея о создании данной книги, напомнил о достижениях республики в области экологии. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики содержит более 6 тысяч статей, широкий спектр терминов, понятий экологической науки и экологической безопасности. Издание позволило систематизировать сведения о тех лицах, которые внесли большой вклад в улучшение экологической ситуации республики. Издание получилось солидным и авторитетным, но все же, по словам ученого, не смогло вместить весь материал, собранный редколлегией.

Энциклопедия будет интересна не только специалистам-экологам, но и широкому кругу читателей.

По материалам Чувашского книжного издательства

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.