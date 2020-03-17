Михаил Мурашко: медицинская служба в повышенной готовности

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на брифинге, что на сегодняшний день в Российской Федерации система оказания помощи пациентам с заболеваниями лёгких работает по четко отработанным критериям. Он отметил, что данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям летальности от пневмоний на 30% лучше, чем за те же периоды предыдущих лет.

По словам Министра, разработанные порядки оказания медицинской помощи, клинические и методические рекомендации по новой коронавирусной инфекции позволяют в полном объеме оказывать медицинскую помощь на основе самых современных и актуальных данных, которые ежедневно собираются Минздравом России.

Михаил Мурашко отметил, что сегодня в Российской Федерации инфекционные и реанимационные службы приведены в состояние повышенной готовности. «Все мероприятия, которые должны быть организованы для крупных городов и проводиться по крупным городам, по населенным пунктам с низкой численностью, все организованы, диагностические тесты доступны для медицинского персонала».

Михаил Мурашко сообщил, что подписан приказ Минздрава России, который создаёт на федеральном уровне реанимационные консультативные центры для поддержки принятия решений медицинских работников на местах. В каждом регионе также созданы подобные центры, которые уже обеспечивают непосредственное консультирование районных медиков. Таким образом, подчеркнул Министр, ведомством была создана система помощи врачам при принятии решений.

По словам Михаила Мурашко, сегодня состоялось видеоселекторное совещание со всеми регионами страны, на котором ещё раз было проведено обучение по организации оказания медицинской помощи населению страны, определены организационные принципы, заслушаны доклады регионов по их готовности к оказанию медицинской помощи.

Обсуждались также вопросы по обеспечению непосредственно медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, проведены занятия по обеспечению безопасности медицинского персонала и по современным методам лечения. Все клинические и методические рекомендации являются самыми актуальными и имеются в распоряжении всех лечебных учреждений России.

Михаил Мурашко отметил, что рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции и действиям в различных ситуациях опубликованы на сайте Минздрава и в соцсетях и позволяют минимизировать риски передачи инфекции. Прежде всего необходимо часто и тщательно мыть и обрабатывать руки антисептиком, отказаться от посещения публичных мест. Также опубликован список стран, где имеется распространенность коронавирусной инфекции. «Сегодня профилактические мероприятия являются самыми важными и эффективными для сдерживания распространения этой инфекции. И очень важно для граждан своевременно обращаться к врачу с первыми признаками заболевания, потому что течение инфекции можно значительно облегчить при условии раннего начала лечения», — подчеркнул глава Минздрава России.

Первоисточник: Минздрав России.