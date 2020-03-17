В Шумерлинской сельской библиотеке ведется работа по размещению фотографий участников ВОВ на портал «Дорога памяти»

Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил России. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного и послевоенного времени и историей о нем из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти». К сбору фотографий из семейных архивов для нанесения их на мемориал привлекаются потомки участников Великой Отечественной войны. Для этой цели на портале «Дорога памяти» разработан специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на портале предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска автоматически подбирающие документы и сведения по заданному запросу об участниках войны. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными.

Работники библиотеки и администрации Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района ведут работу по загрузке фотографий уроженцев деревни Шумерля, участников ВОВ на портал «Дорога памяти». 12 марта в Шумерлинскую сельскую библиотеку обратилась жительница деревни Шумерля Мажукова Нина Федоровна, с просьбой разместить фотографии отца, свекра и родственников на портале «Дорога памяти». Уделив полчаса своего времени Нина Федоровна увековечила память о своих родственниках.

Уважаемые односельчане! У кого нет возможности воспользоваться данным порталом обращайтесь в библиотеку или администрацию Шумерлинского сельского поселения.

Сайт администрации Шумерлинского района.