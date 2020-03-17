В Чувашской Республике открыта круглосуточная горячая линия по коронавирусу

Министерством здравоохранения Чувашской Республики на базе БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» организована круглосуточная горячая линия для граждан республики, возвратившихся из стран, в которых были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Если Вы живете в Чувашской Республике, то по возвращении из любой страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, Вы должны позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Чувашской Республики по телефону 8 (8352) 26-14-14.

Вы также можете обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии по следующим телефонам:

в рабочее время — 8(8352) 58-24-48, 58-51-66;

в нерабочее время, по выходным и праздничным дням — 8(8352) 58-53-11.