В рамках рабочей командировки в г. Москва Олег Николаев рассказал об особенностях развития Чувашии

17 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев в рамках рабочей командировки в г. Москва принял участие в деловом завтраке, организованном независимой общественной организацией — Ассоциацией Менеджеров. Во встрече приняли участие представители разных сфер бизнеса, ведущих медиа страны.

В самом начале дискуссии Олег Николаев рассказал об особенностях развития Чувашской Республики, об инвестиционных возможностях. Он сообщил, что сейчас идет «плотная переработка всех стратегий развития региона».

Председатель Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку – председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков в подтверждении слов заявил, что «программа будет нацелена на создание региона, как одного из самых благоприятных в Российской Федерации и по уровню экономического развития, и по уровню социального самочувствия людей».

«В подготовке этой программы участвуют хорошие специалисты, которые в свое время готовили программы развития для Татарстана, Башкортостана. В процесс вовлечены и местные специалисты. В июне драфт программы мы презентуем», — пообещал Анатолий Аксаков.

Кроме этого большое внимание Олег Николаев намерен уделить вопросу построения эффективных коммуникаций бизнеса и органов власти.

«Работа с инвесторами для Главы региона – это ключевая составляющая. Поэтому мы будем выстраивать всевозможные коммуникации с инвесторами. Я уже изъявил намерение возглавить лично коллегиальный орган управления Корпорации развития Чувашской Республики с тем, чтобы иметь прямой постоянный контакт с инвесторами, а также постоянно держать руку на пульсе реализации стратегии, прежде всего инновационного развития региона», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

Он также обратил внимание на то, что в республике налаживается двусторонняя связь между органами власти и жителями. В ближайшее время будут созданы и усовершенствованы коммуникационные каналы, которые позволят оперативно реагировать на различные предложения и запросы граждан.

Еще одна тема, заинтересовавшая участников встречи, касалась внешнеэкономической деятельности Чувашии. Кроме этого в ходе делового завтрака обсудили, как в республике организована работа по борьбе с коррупцией, какие имеются меры для поддержки малого бизнеса. Были затронуты также вопросы экологии, ход реализации «мусорной» реформы, стратегия развития въездного туризма.

Олег Николаев рассказал, что Чувашия – самобытный регион, с уникальной культурой, который в ближайшее время станет еще более привлекательным как для российских, так и для иностранных туристов.

«Кроме города Чебоксары у нас в республике еще много других интересных населенных пунктов: Козловка, Мариинский Посад, Ядрин, Алатырь. Каждый из них уникален. В этом году мы планируем начать работы в Козловке и Марпосаде по созданию причальных стенок с тем, чтобы там могли останавливаться теплоходы, высаживаться туристы», — заверил врио Главы Чувашии.

На встрече был поднят актуальный вопрос о мерах, принятых правительством Чувашии для противодействия распространению коронавирусной инфекции в республике. Олег Николаев отметил, что создан Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. На данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом.

«Мы готовы оперативно реагировать. Вчера ряд вузов республики перешли на дистанционное обучение студентов. Мы ограничили проведение массовых мероприятий, предполагающие участие более 1000 человек», — резюмировал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

