Больницы Чувашии обеспечены всеми необходимыми медикаментами

В Москве всем прибывающим измеряют температуру бесконтактными термометрами – проверяют на симптомы коронавируса. Элементарные меры безопасности, прошел проверку. Здоров. Вирус обойдет стороной, если соблюдать рекомендации врачей и простые правила гигиены.

На всякий случай обеспечили больницы Чувашии всем необходимым: лекарства, расходные материалы. Наготове – больше 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Во всей России, для сравнения, сейчас всего 93 заболевших, в республике на сегодняшнее утро – 73 человека под наблюдением и ни одного подтвержденного случая коронавируса.