В соответствии с пунктом 2 Параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденных указом Главы Чувашской Республики от 09.04.2013 г. №31, в весенний период разрешается осуществление охоты на пернатую дичь в течение 10 календарных дней – начиная с третьей субботы апреля. В 2020 году весенняя охота будет открыта с 18 по 27 апреля.

Разрешение на добычу птиц в общедоступных охотничьих угодьях Чувашской Республики можно получить с 18 марта 2020 г. в Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии (г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2, каб. 207).

В преддверии сезона весенней охоты Дирекция по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии напоминает охотникам о необходимости соблюдения Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512, так как весной имеются особые ограничения и требования к осуществлению охоты.

В соответствии с названными Правилами весной запрещено охотиться на самок уток, глухарей, тетеревов, на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей, на вальдшнепа на утренней тяге. На гусей запрещена охота на реках, озерах и водохранилищах, на островах рек, озер и водохранилищ, на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Волга, Сура и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива.

Весной запрещена охота с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи. Согласно Правилам охоты к подружейным собакам относятся островные и континентальные легавые собаки, ретривери, спаниели.

При отлове и (или) отстреле охотничьих животных запрещается использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи. Кроме того, в весенний период запрещена охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току. В соответствии с Постановлением Кабинета Минстров Чувашской Республики № 238 от 26.06.2019 г. «Об ограничении охоты на территории Чувашской Республики» до 15 апреля 2021 года охота на глухарей на территории Чувашской Республики запрещена.

В Параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденных указом Главы Чувашской Республики от 09.04.2013 г. №31, имеются следующие ограничения по осуществлению весенней охоты:



№, пп Виды охотничьих ресурсов Время охоты Норма добычи в течение дня Примечание 1 Селезень уток С 04 ч. 00 м. до 09 ч. 00 м. и с 18 ч. 00 м. до 21 ч. 00 м. 5 Только из укрытий с использованием подсадных уток, в дополнение к подсадным уткам допускается применение чучел и манков. Одновременное осуществление охоты с одной подсадной уткой разрешается не более двум охотникам 2 Гусь Ограничений нет 2 Только из укрытий с использованием профилей, чучел, манков на территориях, на которые не распространяется запрет, установленный Правилами охоты 3 Вальдшнеп С 19 ч. 00 м. до 22 ч. 00 м. 5 Только на вечерней тяге 4 Самец тетерева С 03 ч. 00 м. до 09 ч. 00 м. 1 На току только из укрытий, после добычи охотничьего животного до начала его первичной переработки и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку о добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих ресурсов 5 Серая ворона Ограничений нет Не устанавливается Запрещена охота с подхода

При осуществлении охоты на самцов тетерева, гусей и селезней уток в одном искусственном укрытии одновременно могут находиться не более двух человек.

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.