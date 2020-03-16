Тотальный диктант из-за коронавируса переносится на осень

Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Первоначально самый большой праздник русского языка должен был состояться 4 апреля.

Одним из решений был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим, но для многих участие в Тотальном диктанте ― это целый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты, но на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

Организаторы Тотального диктанта по всему миру остаются на связи и продолжают работу в обычном режиме. Штаб всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».