С 28 марта 2020 года стартует заявочная кампания по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря

Сбор, учет и обработка заявок на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря будет проводиться через единую автоматизированную систему. 28 марта 2020 года с 09.00 социальные центры начнут принимать заявки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по официальным обращениям законных представителей и опекунов, прием документов будет осуществляться на базе БУ «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии.По вопросам приобретения путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории г. Шумерля и Шумерлинского района необходимо обратиться в БУ «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии, который находится по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, пр. Мебельщиков, д. 9., или по телефону: 8(3536) 2-91-27. --

БУ Шумерлинский комплексный ЦСОН.