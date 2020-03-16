С 2020 года в законе о техосмотре будут применены новые правила

Согласно Федеральному закону от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 8 июня 2020 года вступят в силу изменения в законе о техническом осмотре транспортных средств. Изменения вызваны в первую очередь борьбой за безопасность на дороге. Новые правила должны исключать случаи, когда владелец автомобиля покупает фиктивную диагностическую карту.

Основные нововведения:

Видеофиксация техосмотра. Каждый техосмотр будут фотографировать. И это не просто пара снимков, а большое количество кадров с привязкой спутниковых координат и указанием времени. Обязательной станет фотофиксация процесса осмотра авто. Таким образом, фальсифицировать процедуру прохождения осмотра благодаря фотофиксации будет практически невозможно.

Пропускная способность. Каждый пункт, проводящий технический осмотр машин, будет ограничен в пропускной способности. То есть одна организация сможет обслужить только определенное количество машин в день. Если произойдет отклонение более чем на 5%, система просто не выдаст диагностическую карту.

Внеочередные проверки. Контролировать, как соблюдается закон о техосмотре, будет полиция. Органы правопорядка смогут в любой момент наведаться на пункт, даже под видом простых автолюбителей.

Создание единого реестра. В данном едином реестре будут перечислены станции техосмотра, которые имеют право проводить диагностику автомобилей и выдавать электронные диагностические карты. Составлением реестра занимается Российский союз автостраховщиков. Планируется, что появятся и передвижные пункты. Они будут оснащены также как и стационарные аналоги.

Электронная диагностическая карта. Карта станет электронной. Диагностические карты прошедших техосмотр транспортных средств будут храниться в базе Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (сокращенно — ЕАИСТО). Получить документ в традиционном, бумажном виде можно будет только по запросу.

Новые правила прохождения техосмотра придётся строго соблюдать не только автолюбителям, но и пунктам технического обслуживания. С июня 2020 года ужесточится ответственность за их нарушение.

Так, за использование автомобиля без диагностической карты штраф составит 2 000 рублей (статья 12.5 КоАП РФ). Но штрафовать за такое нарушение можно будет не чаще одного раза в день. Таким образом, за месяц вождения без диагностической карты водитель может заплатить штрафов на 60 000 рублей.

За выдачу поддельных диагностический карт (статья 14.4.1 КоАП РФ) придётся заплатить юридическим лицам 100 000 руб. – 300 000 руб. Аналогичное наказание предусмотрено для тех, кто внесёт «липовое» прохождение техосмотра в 2020 году в ЕАИСТО.

Наказание предусмотрено и за работу станций технического обслуживания без соответствующей аккредитации. Юридическому лицу придётся заплатить штраф до 300 000 рублей. Если его работа будет продолжена также без аккредитации, то повторный штраф возрастает уже до 500 000 руб. В крайнем случае могут даже привлечь к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ. Ответственному лицу может грозить до 6 месяцев ареста.

Первоисточник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.