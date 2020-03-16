Стартовала акция «Женское лицо Победы»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве стартовала патриотическая акция «Женское лицо Победы».

Организатором акции выступил «Союз женщин России» при научной поддержке Российского военно-исторического общества.

Акция приурочена к 75-летию Победы и 110-летию со дня рождения Героя СССР, летчицы Валентины Гризодубовой.

В рамках акции во всех регионах страны пройдут выставки памяти советских женщин и девушек, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Стенды экспозиций разместят городские и сельские музеи, дома культуры, школы, библиотеки. Материалы выставки будут пополняться известными и неизвестными именами героинь.

Электронная версия выставки размещена на сайте: https://wuor.ru/Page/200-vistavka_zhenskoe_litso_pobedi

Первоисточник: Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» .