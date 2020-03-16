Сведения электронной трудовой книжки доступны в Личном кабинете ПФР

Жители Шумерли и Шумерлинского района могут ознакомиться с информацией своей электронной трудовой книжки дистанционно – через новый сервис Пенсионного фонда. Сведения о кадровых перемещениях доступны за период с 1 января 2020 года.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации впервые заработал электронный сервис для работающих граждан по формированию выписки из электронной трудовой книжки по форме СТД-ПФР.

Сформировать сведения о трудовой деятельности можно в специально созданном разделе Личного кабинета «Электронная трудовая книжка». Документ СТД-ПФР оформляется в режиме on-line и можно сохранить в виде документа в pdf-формате. Результат оказания услуги доступен для просмотра в разделе «История обращений».

Для получения услуги в электронном виде достаточно быть зарегистрированным на Едином портале госуслуг. Эти же логин и пароль используются для входа в Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда, формируются на основании представленных с 1 января 2020 года работодателями сведений по форме СЗВ-ТД в отношении своих работников. Ежемесячно, не позднее 15-го числа, следующего за отчетным месяцем, работодатели направляют в органы ПФР сведения о трудовой деятельности на тех работников, у которых были проведены кадровые мероприятия:

прием на работу (службу);

перевод на другую работу, должность, структурное подразделение;

увольнение с работы;

переименование, изменение наименования работодателя;

установление (присвоение) второй профессии, специальности, иной квалификации, разряда, класса, уровня, классного чина;

лишение права по приговору суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Представлять сведения также необходимо в случае подачи работником письменного заявления о выбранном способе ведения сведений о трудовой деятельности.

С начала 2020 года сведения о трудовой деятельности представили 6,1 тыс. работодателей по всей Республики на 40 тыс. своих сотрудников. В составе представленной работодателями отчётности 14 тыс. сведений о выборе работниками способа ведения трудовой книжки. Электронный вариант выбрали более 3,6 тыс. работников по всей Чувашии. В Управление ПФР в г.Шумерля с начала года сведения о трудовой деятельности на своих сотрудников представили 133 работодателя. В составе представленной работодателями отчётности 281 сведений о выборе работниками способа ведения трудовой книжки, из них в Шумерле и Шумерлинском районе электронный вариант выбрали 95 работников.

УПФР в г. Шумерля Чувашской Республики (межрайонное).