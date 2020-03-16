Ремонт мостового сооружения через р. Сура идет полным ходом

КУ «Чувашупрдор» проинспектировал ход работ на объекте «Ремонт мостового перехода через р. Сура на км 143+931 автомобильной дороги Чебоксары – Сурское в Порецком районе Чувашской Республики».

Ремонт мостового сооружения через р. Сура проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предусмотрено устройство новых тротуарных плит, устройство нового асфальтового покрытия дорожной части, выравнивание двух мостовых балок, укрепление одной из опор.

Подрядная организация, ООО СК «Волга», возобновила работы в 2020 году, по состоянию на 13.03.2020 года выполнены следующие работы:

– усиление стыков пролетного строения высокопрочными болтами в пролетах 1, 3, 5, 6, установлено 720 болтов – 100%,

– демонтаж технологической площадки в пролетах 3–5 – 100%,

– разборка временных вспомогательных металлоконструкций – 100%,

– устройство смотрового хода – 100%,

– демонтаж барьерного и перильного ограждения по одной стороне – 100%,

– демонтаж асфальтобетонного покрытия по одной стороне – 100%,

– демонтаж монолитного выравнивающего слоя – в процессе работ – 70%,

– ведутся работы по подготовке монолитной плиты под устройство тротуарных ортотропных плит.

В соответствии с госконтрактом № 49/19 от 15 июня 2019 г. ремонтные работы на мостовом сооружении через р. Сура в Порецком районе начаты в июне 2019 года. Общая стоимость работ по контракту составляет 183 000 000,00 (сто восемьдесят три миллиона рублей 00 копеек), с освоением в 2019 году 27 185 тыс. руб. и в 2020 году – 155 815 тыс. руб.

Первоисточник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.