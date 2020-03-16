Поручено в кратчайшие сроки отработать дополнительные поставки медицинских масок в республику

Тема профилактики распространения коронавирусной инфекции была затронута на еженедельной планерке 16 марта. Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что тема активно обсуждается, притом «распространяется много информации, которая носит недостоверный или, как сейчас говорят, «фейковый» характер». Населением активно поднимаются вопросы о том, что в розничной продаже не хватает медицинских масок.

Врио Главы Чувашской Республики привел в пример опыт других регионов, в частности Пензенской области, где проблема нехватки масок решается силами местных организаций.

Руководитель региона также дал поручение профильным министерствам в кратчайшие сроки отработать с Минпромторгом России возможность дополнительных поставок медицинских одноразовых масок в республику.

«Надо исходить из того, что дефицит создается специально отдельными недобросовестными гражданами. Статистика показывает, что масок производится достаточное количество для потребителей Российской Федерации. Тем более на прошлой неделе был ограничен экспорт масок за пределы страны. Но очевидно, что есть крупные игроки на этом рынке, которые создают искусственный дефицит. Потому что если сегодня мы попытаемся купить эти маски посредством дистанционной торговли или иными доступными средствами, – в принципе, масок достаточно, но совершенно другой ценовой категории. Это только дополняет тот факт, что на рынке – спекуляция», – считает врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

