Подписан указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Указом устанавливается единовременная денежная выплата в размере 25 тыс. рублей проживающим на территории Чувашской Республики инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Выплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и будет произведена в мае 2020 года.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей, которая полагается инвалидам, ветеранам и узникам концлагерей в связи с 75-летием Победы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.