Минобразования Чувашии информирует

В связи с необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных организациях Чувашской Республики.

Минобразования Чувашии направило в образовательные организации и органы управления образованием рекомендации по усилению мер своевременных дезинфекционных мероприятий, контроля графиков уборки и проветривания помещений, проведения «утреннего фильтра».

Министерство также рекомендует общеобразовательным организациям перейти на обучение без перемещения детей по кабинетам, отменить все массовые мероприятия и выезды на экскурсии, не только на этой неделе, но и в период весенних каникул, которые начинаются у школьников с 23 марта т.г.

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Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.