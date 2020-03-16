Врио Главы Чувашии поручил проанализировать соглашения государственно-частного партнерства с предприятиями республики

Поручение прозвучало сегодня, 16 марта, в ходе планерки с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что к такому выводу он пришел по итогам рабочих поездок в ряд муниципалитетов, которые состоялись на прошлой неделе.

«У нас имеются соглашения о государственно-частном партнерстве, в частности с фирмой «Август». Но не всегда эти соглашения, прежде всего со стороны республики, выполняются корректно. Поэтому прошу проанализировать все действующие соглашения о государственно-частном партнерстве, которые заключены Чувашской Республикой со всеми организациями», - подчеркнул Олег Николаев.

Врио Главы региона дал поручение эту работу провести до конца текущей недели.

На заседании также были обсуждены предварительные итоги социально-экономического развития Чувашской Республики и исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики за январь–февраль 2020 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — исполняющий обязанности министра финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков рассказал, что республиканский бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 9032,0 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 марта 2019 г. составили 5586,4 млн. рублей, в том числе расходы на социально-культурную сферу – 4790,9 млн. рублей.

Республиканский бюджет Чувашской Республики по состоянию на 1 марта 2020 г. исполнен с профицитом в объеме 3445,6 млн. рублей.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин доложил, что индекс промышленного производства в январе-феврале 2020 г. по оценке составил 108,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по обрабатывающим производствам – 112,2%. Объем отгруженной продукции организациями промышленного комплекса оценочно составил 32,9 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-феврале 2020 г. по оценке составил 100,5%.

Общий оборот розничной торговли в январе-феврале 2020 г. по оценке составил 26,8 млрд. рублей, или 105,4% к уровню января—февраля 2019 года; объем платных услуг населению по оценке составил 9,3 млрд. рублей, или 101,8%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2020 г. к декабрю 2019 г. составил 100,6%.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

