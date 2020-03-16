Алексей Григорьев уходит с должности главы

В понедельник, 16 марта, на традиционной планерке в администрации города Шумерли Алексей Григорьев озвучил свое решение об уходе с должности главы администрации. Он коротко подвел итоги работы за 2,5 года работы на этом посту, отметив успехи и упущения. Глава города — председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин поблагодарил Алексея Григорьева за проделанную работу. Теперь Шумерля вновь встанет на перепутье: кто следующий встанет у руля власти и будет ли кандидат определен и назначен до сентября — завершения срока полномочий действующего состава Собрания депутатов?