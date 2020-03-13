13 Мар

18 марта — Единый информационный день в Чувашии

Основной темой встреч информгрупп с населением и трудовыми коллективами Чувашии станет общероссийского голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Дополнительно будут обсуждены вопросы перехода на электронные трудовые книжки, обеспечения пожарной безопасности, подготовки к весеннему паводку и организации работ по санитарной очистке и благоустройству территорий. Также инфрмгруппы напомнят о профилактике правонарушений и бесконтактных мошенничеств.

В администрациях муниципалитетов будет организован прием граждан по личным вопросам.

Автор записи: anna

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