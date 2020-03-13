Основной темой встреч информгрупп с населением и трудовыми коллективами Чувашии станет общероссийского голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.



Дополнительно будут обсуждены вопросы перехода на электронные трудовые книжки, обеспечения пожарной безопасности, подготовки к весеннему паводку и организации работ по санитарной очистке и благоустройству территорий. Также инфрмгруппы напомнят о профилактике правонарушений и бесконтактных мошенничеств.



В администрациях муниципалитетов будет организован прием граждан по личным вопросам.