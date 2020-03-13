Чебоксары формируют заявку на присвоение звания «Город трудовой доблести»

В администрации Чебоксар организована рабочая группа по формированию предложения о присвоении городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести». Структурные подразделения, районы, музеи, архивы подключились к сбору документов, подтверждающих подвиг жителей столицы Чувашии в годы войны. Сбор документов организован и на республиканском уровне. Ранее соответствующее поручение дал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Напомним: 1 марта Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новое почетное звание «Город трудовой доблести» для тех населенных пунктов, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В адрес главы города Чебоксары Евгения Кадышева, главы администрации Алексея Ладыкова уже поступают предложения принять участие в федеральной инициативе.

В частности, получено ходатайство АО «ЧЭАЗ», общественных организаций предприятия – Совета ветеранов, Совета молодежи, Первичной профсоюзной организации. Завод создан в Чебоксарах в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». Станки выгрузили в чистом поле, на окраине города, который тогда заканчивался на месте нынешнего центрального универмага. А уже 8 декабря 1941 года завод выдал первые изделия для танков и самолетов, морскую аппаратуру, реле. За успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Еще один пример – завод ЧПО им. Чапаева, раньше более известный как завод по производству боеприпасов под номером 320. В годы Великой Отечественной войны он оснащал дзоты и другие оборонительные сооружения Сурского рубежа. Мало кто сегодня знает и о том, что Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова».

Созданная при городской администрации рабочая группа под сопредседательством декана историко-географического факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова, члена Общественной палаты Чувашской Республики Олега Широкова продолжает поиск примеров, характеризующих вклад местных предприятий и жителей столицы в победу на фронте. Разрабатываются формы подписного листа в поддержку инициативы присвоения городу Чебоксары почетного звания, определяются площадки для сбора подписей жителей города. Возможно, 22 апреля, во Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию, чебоксарцы и другие жители республики смогут выразить свое мнение по поводу присвоения городу почетного звания. Такое предложение рассмотрено на совещании у врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Сформированный пакет документов для присвоения городу Чебоксары звания «Город трудовой доблести» будет направлен в Государственный Совет Чувашской Республики. Затем, согласно закону, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

В городе, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа Президента РФ. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Исторический факт: в 1986 году Указом Президиума Верховного Совета СССР город Чебоксары награжден орденом Трудового Красного Знамени и грамотой за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве. Барельеф ордена украшает здание администрации Чебоксар.



Источник: gcheb.cap.ru.