У времени есть память

В конце февраля Шумерлинский район посетили сотрудники Государственного архива современной истории Чувашии. В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике ведется подготовка мультимедийного издания «Здесь каждый — часть Великой Победы» (воспоминания тружеников тыла). При содействии работников Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района и глав сельских поселений сотрудники госархива записали воспоминания тружеников тыла, проживающих в районе.

Одна часть делегации организовала видеозапись воспоминаний жителей Юманайского, Ходарского, Торханского и Туванского сельских поселений. Своими воспоминаниями поделились Николай Владимирович и Анна Григорьевна Владимировы, Татьяна Александровна Максимова из Тарн-Сирмы, Мария Яковлевна Альцева из Тугасов, Нина Афанасьевна Яспорусова из Торхан, Мария Константиновна Сергеева из Молгачкино.

В Туванском сельском поселении была организована встреча с тружениками тыла Ниной Семеновной Ваструшкиной, Марией Николаевной Горлановой, Леной Сидоровной Мартыновой.

Пожилые люди эмоционально рассказали о нелегком военном детстве, о том, какие тяжелые условия им приходилось переносить.

Другая часть делегации записала видеоинтервью в муниципальном архиве Шумерлинского района, где своими воспоминаниями о годах войны поделились труженики тыла Егоркинского сельского поселения Марк Иванович Батров и Раиса Константиновна Сафонова, жители Магаринского сельского поселения Анна Павловна Макарова и Михаил Матвеевич Сурин.

Для гостей был организован круглый стол, где они смогли за чашкой чая побеседовать друг с другом, вспомнить былое. Встреча с тружениками тыла получилась доброй и светлой. На память о встрече были изготовлены календари с общей фотографией и вручены всем участниками.

Всего в этот день было отснято 13 участников. Их личные документы (фотографии, наградные материалы, документы о трудовой деятельности и др.) были оцифрованы. Собранные фотоматериалы и видеозаписи с воспоминаниями тружеников тыла пополнят объединённый архивный фонд документов личного происхождения тружеников тыла Великой Отечественной войны Государственного архива современной истории Чувашской Республики.

С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского района.