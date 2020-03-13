Принять участие в разработке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики может каждый желающий

В Чувашии продолжается разработка Комплексной программы социально-экономического развития республики.

Принять участие в этой работе и внести свою лепту в улучшение ситуации в регионе предлагается всем неравнодушным и заинтересованным лицам.

В настоящее время на модернизированной платформе информационного ресурса «Народный контроль» размещена Анкета для всех желающих внести свои предложения.

Все предложения, внесенные до 10 апреля 2020 года, обязательно будут рассмотрены.

Не оставайтесь в стороне! Примите участие в разработке народной программы комплексного развития Чувашской Республики!

Первоисточник: Министерство финансов Чувашской Республики.