Приглашаем на торжественное мероприятие по случаю празднования 85-летия Шумерлинского района

Уважаемые жители и гости Шумерлинского района!

Приглашаем Вас на торжественное мероприятие по случаю празднования 85-летия Шумерлинского района.

Праздничное мероприятие пройдет 21 марта 2020 года в 11:00, которое состоится в Егоркинском сельском Доме культуры по адресу: Шумерлинский район, деревня Егоркино, улица 40 лет Победы, дом 21а.

Программа мероприятия включает в себя театрализованный концерт-чествование, театрально-исторический экскурс, выступление звезд чувашской эстрады и самодеятельных коллективов.

На протяжении всего праздника будут работать: выставки продажи мастеров декоративно-прикладного искусства, тематические фотозоны.

Приглашаем всех принять участие в праздновании юбилея района.

Контактная информация: 8(83536) 2-13-15 доб.125.

Сайт администрации Шумерлинского района.

