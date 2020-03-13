Посетите выставку в архиве

В муниципальном архиве Шумерлинского района организована выставка «История колхозов эпохи 1930—1960 годов», приуроченная к 100-летию образования Чувашской автономной области и 85-летию образования района. Здесь представлены исторические документы и фотографии прошлых лет.

На выставке можно ознакомиться с выписками из протоколов общих собраний колхозников за 1930—1960 годы.



Листая протокол от 1941 года, мы наткнулись на запись, где перечислены интересные клички колхозных лошадей. В протоколе № 37 заседания членов правления юманайского колхоза «Коминтерн», состоявшегося 1 октября 1941 года, записано: «Для сдачи лошадей, повозок упряжи в РККА выделить следующих лошадей: Мотя, Андрюш, Чалдун, Летун, Значек, Вася и Умный. Которых завтра же поставить на отдых и ежедневно выделять зерновой фураж по 5 кг на каждого».



Особую ценность представляет фотография, которая сделана 1 марта 1935 года на 1-ом районном съезде Советов, где приняли решение об образовании Шумерлинского района. Также представлены фотографии колхозников и механизаторов во время работы, документы об истории возникновения колхозов и т.д.



В этом году исполняется 25 лет со дня образования районного архива. На выставке также представлен раздел об архиве, размещены различные исторические материалы.

Муниципальный архив Шумерлинского района.