Подведены итоги развития Шумерлинского района

Сегодня, 13 марта, в Торханской спортивной школе им. Валерия Ярды состоялось расширенное заседание Собрания депутатов Шумерлинского района, на котором были подведены итоги социально-экономического развития района в 2019 году и поставлены задачи на 2020 год. В заседании приняли участие глава района Б.Г. Леонтьев, глава администрации Л.Г. Рафинов, депутат Госсовета Чувашии Л.Г. Лукин, депутаты, главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций и другие.

Мероприятие началось с торжественной ноты — награждения ветеранов юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Почетными наградами были отмечены М.И. Батров из Егоркинского сельского поселения, Н.В. Владимиров из Юманайского сельского поселения, П.А. Логин из Ходарского сельского поселения, Е.С. Мартынова из Туванского сельского поселения, В.А. Мигушов и В.С. Сарро из Торханского сельского поселения, М.М. Сурин из Магаринского сельского поселения и Н.А. Шамшетдинова из Большеалгашинского сельского поселения.

С докладом об итогах социально-экономического развития района в 2019 году и задачах на 2020 год выступил глава администрации Л.Г. Рафинов. Он подробно осветил все стороны развития муниципалитета, начиная с параметров бюджета, итогов развития отраслей сельского хозяйства, строительства, образования и заканчивая обеспечением безопасности населения и предоставлением государственных услуг. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям представителей всех структур удалось достигнуть неплохих результатов в работе, но в 2020 году предстоит еще более активная деятельность. Ведь это год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия Чувашской автономии и 85-летия образования Шумерлинского района.

Обсуждая доклад, глава района Б.Г. Леонтьев отметил удовлетворительное выполнение практически всех муниципальных программ, подчеркнул необходимость более активного оформления земельных долей в собственность и пожелал муниципалитету дальнейшего развития.

Л.Г. Лукин в свою очередь остановился на тесном сотрудничестве с руководством района, в том числе и по привлечению в муниципалитет инвесторов. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем в районе должно заработать больше инвестиционных программ.

Вопросов в ходе мероприятия было немного. Они касались качества уже построенных дорог, обустройства подъездных путей к кладбищам населенных пунктов, готовности учреждений здравоохранения, в частности Шумерлинского ММЦ к борьбе с коронавирусом и др. Из зала прозвучали и слова благодарности за уже проделанную работу — жительница Нижней Кумашки поблагодарила руководство поселения и района за поддержку в участии программы инициативного бюджетирования и строительство дороги по ул. Заречной. Проблема жильцов, которые в межсезонье добирались домой, утопая в глине, теперь разрешена.

Как отметил, отвечая на вопросы Л.Г. Рафинов, дороги, пострадавшие в качестве из-за недобросовестной работы подрядчиков, в ближайшее время обязательно будут приведены в соответствие с нормами, а обустройство подъездов к кладбищам — это очередной этап работы по программе инициативного бюджетирования. Первым населенным пунктом, где запланирован ремонт дороги к кладбищу, станут Лесные Туваны. В дальнейшем эта работа будет продолжена и в других поселениях.

Завершая мероприятие, Л.Г. Лукин отметил, что текущий год насыщен событиями политической направленности и призвал присутствовавших принять в них активное участие.

Т. Александрова.