Одной из лучших практик регионального управления со 2 по 8 марта 2020 года, по мнению ЭИСИ, стало снижение ипотечной ставки для сельских жителей в Чувашской Республике

Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) проведен мониторинг лучших практик регионального управления со 2 по 8 марта 2020 года

В ТОП-5 региональных практик вошли:

1. Снижение ипотечной ставки для сельских жителей, Чувашская Республика

2. Пикеты экстренной связи на дорогах, Магаданская область

3. Сокращение срока поиска работы для людей старшего возраста, Ставропольский край

4. Бесплатный проезд для женщин на 8 марта, Москва и Московская область

5. Бесплатная подготовка к ЕГЭ, Курганская область

Подробнее: В 2020 году в России стартовал проект «Сельская ипотека», сделавший возможным получение льготной ипотеки на приобретение жилья под 3% годовых — практически на уровне текущей инфляции. Но врио главы Чувашии Олег Николаев заявил о своем намерении предоставить отдельным категориям граждан еще более выгодные условия. Он предложил сократить ставку вплоть до 0,1%, субсидируя разницу из регионального бюджета. Результативность. Практика нацелена на финансовую поддержку сельских жителей в части предоставления им возможности улучшить свои жилищные условия, а также на привлечение молодых специалистов в сёла.

Комментарии экспертов.

Реальный пример государственного подхода к вопросам демографии и сокращения оттока населения в крупные индустриальные центры. Ипотека в данном случае практически приравнивается к рассрочке платежа за жилье и не ложится тяжким бременем на долгие годы. Глава региона обратил внимание на системное, а не точечное решение вопроса миграции жителей сельских территорий.

Батишев Вадим, политический консультант

Современная экономика накладывает серьезные ограничения на инфраструктурное и социальное развитие городов, и это все отчетливее проявляется. Спазмы урбанистики, которые изначально воспринимались, как лекарство в решении проблем, как показывает и европейская, и российская практика, приводят к определенным улучшениям, но блокируют стратегическое развитие города. Курс на кратное повышение доступности сельских территорий, как места комфортного проживания «в долгую», на несколько поколений вперед, является логичным и закономерным выходом для страны и регионов. Для Олега Николаева, как одна из первых инициатив в Чувашии, это уместное и правильное решение.

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий

Врио губернатора Чувашии О. Николаев определил снижение ставок по ипотеке как приоритетную задачу своей деятельности. Уровень задачи определён амбициозно — снижение ставки для отдельных категорий граждан до 0,1%. О. Николаев хорошо знает проблематику республики и точно определяет наиболее актуальные, востребованные по решению проблемы.

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР»

Ипотека — теперь уже привычный предмет переживаний россиян. Стремление властей Чувашии сделать ипотеку более доступной отдельным категориям граждан. «Сельская ипотека» под 3% годовых и намерение сократить ставку для отдельных категорий вплоть до 0,1%, субсидируя разницу из регионального бюджета — беспрецедентная мера по поддержке населения и перспектива решения вопроса возвращения и закрепления молодежи на селе. Отток населения в 8 города для экономики республики невыгоден. Вот так, помогая людям, регион помогает себе преодолеть дисбаланс в распределении населения городов и сел.

Август Алена, политконсультант

Учитывая, что на сегодняшний день в России реализуется сразу несколько инициатив по поддержке молодых специалистов, приезжающих работать в сёла, создание дополнительных условий может оказать синергетический эффект и повысить привлекательность всех смежных проектов, реализуемых государством.

Карягин Михаил, политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры