Сегодня Шумерля и Шумерлинский район приняли эстафету фестиваля муниципальных образований «Марафон 100-летия» от соседнего Порецкого района.

Торжественное мероприятие прошло в ДК «Восход». В фойе были

представлены выставки городской централизованной бибилиотечной системы,

декоративно-прикладного творчества народных умельцев. Также шумерлинцы в

течение недели могут знакомиться с расположенными здесь выставочными стендами,

посвященными ярким страницам истории Чувашии и

жизни и деятельности лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева.

Фольклорный коллектив Шумерлинского района звонкими песнями и

красочными чувашскими нарядами еще до начала торжества создавал поистине

праздничное настроение.

Торжественная передача символа марафона состоялась на сцене дворца культуры. Глава администрации Порецкого района Евгений Лебедев вручил его главе администрации города Шумерли Алексею Григорьеву и заместителю главы администрации Шумерлинского района Татьяне Карагановой.

На праздничном мероприятии чествовали жителей города, внесших значительный вклад в его становление и развитие. Звучали слова благодарности и в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Продолжилось мероприятие выступлениями творческих коллективов Шумерли, Шумерлинского, Порецкого районов и гостей из столицы республики.

Марина Ветликова.