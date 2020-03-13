Любители лыжного спорта закрыли сезон

9 марта на лыжной трассе п. Палан любители лыжного спорта Шумерли и Шумерлинского района закрыли очередной лыжный сезон спортивными соревнованиями. В этот день прошло первенство среди любителей по четырем возрастным группам, а кульминацией спортивного дня стала смешанная эстафета в командном спринте «Весенняя капель-2020».

На открытии лыжного праздника в приветственных словах были отмечены положительные результаты в развитии лыжных гонок в нашем городе. Силами спортивной общественности, любителями этого вида спорта сделано многое: проводятся регулярные работы по подготовке лыжных трасс для массового катания на лыжах и проведения спортивных мероприятий, открыт пункт проката лыжного инвентаря, проводятся республиканские соревнования по лыжным гонкам среди любителей, которые собирают более 100 спортсменов со всей Чувашской Республики, постепенно возрождается детская лыжная школа, в этом сезоне один спортсмен выполнил норматив первого спортивного разряда на чемпионате Чувашии и двое подтвердили норматив первого разряда по лыжным гонкам.

А сами соревнования, завершившие лыжный сезон, носили командный характер. Этому предшествовали квалификационные старты в спринтерской гонке на 1200 м среди юношей, девушек, мужчин и женщин. По результатам квалификации и гандикапа были определены составы эстафетных смешанных команд, в которые вошли и взрослые спортсмены, и воспитанники отделения лыжных гонок.

На торжественном закрытии победители и призеры в личном и командном первенстве были награждены грамотами, медалями и призами, учрежденными отделом физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерли и меценатами: Н.М. Пояндаевой, А.Н. Лескиным, С.В. Вушняковым.

А. Железин, начальник отдела ФКСиТ администрации г. Шумерли.