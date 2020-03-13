И снова кондоровцы на высоте!

Среди 200 финалистов IV Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» — четверо юных космонавтов отряда «Кондор» имени В.А. Соловьева школы № 6 г. Шумерли.

2-3 марта на базе Самарского национального университета им. академика С.П. Королева был организован третий этап конкурса: образовательные лекции и экскурсии, а также защита проектов. Ребята получили возможность расширить свои знания и получить опыт публичного выступления. Трое кондоровцев стали участниками этого образовательного мероприятия.

Два дня выдались насыщенными, интересными и познавательными. Юные космонавты вместе с другими финалистами смогли посетить цех с двигателями, где проходит подготовка студентов Самарского университета по специальности «Конструкторы двигателей», увидели легендарные двигатели серии НК12-НВ, узнали историю создания двигателей аэрокосмических установок. Побывали в музее военной кафедры университета. С ребятами общались ректор университета, профессора, кандидаты и доктора технических наук.

Впечатлило финалистов посещение металлургического завода по переработке алюминия «Арконик»: своими глазами дети увидели прокат алюминия, их ознакомили с технологией обработки металла. Лаборатория аддитивной технологии, где увидели работу 3D-принтера по металлу, используемого в двигателестроении, показалась им удивительным местом. Самому юному финалисту, Михаилу Лаптенкову (8А класс), запомнилась более всего технология доработки деталей от неровностей — лазерная коррекция. Михаила Родионова (9А класс), финалиста и прошлого года, порадовала встреча с артековцами 2019 года. Виктория Сулиманова (9А класс) восхищена организацией продуманной до мелочей программы третьего этапа.

Конкурс «Спутник» на самом деле является уникальным научно-исследовательским мероприятием образовательного характера. Первый этап начинается 4 октября, в этот день в 1957 году в СССР запустили первый искусственный спутник Земли. Финал состоится в апреле — ребята поедут на космическую смену в МДЦ «Артек».

Л. Иванова, руководитель отряда «Кондор» шк. № 6.