Глава администрации Алексей Григорьев, ввиду неблагоприятных погодных явлений, поручил держать на строгом контроле вопрос с функционированием Сурского водозабора

11 марта началось движение льда на реке Сура, что могли наблюдать шумерлинцы в районе понтонного моста, а 12 марта уже почти вся река освободилась от ледяных оков. Напомним, в 2019 году ледоход был 7 апреля, а 2 года назад — 12 апреля.

А вот в районе Сурского водозабора, где расположены водоприемные устройства, лед двинулся только сегодня, 13 марта. Об этом и о ситуации с уровнем воды в месте водовсаса доложили специалисты главе администрации города Алексею Григорьеву, который побывал на водозаборе. Отметим, что благодаря проведенной прошлой осенью работе по очистке русла реки в районе водозабора, стабилизировалась ситуация с подачей воды в город.

Глава администрации поручил ответственным руководителям держать на строгом контроле вопрос с функционированием водозабора, в частности, с обеспечением стабильного электроснабжения насосной станции, т.к. в соответствии с информацией Чувашского ЦГМС ожидается усиление ветра, что может привести к обрыву электропроводов, питающих водозаборные сооружения.

Сайт администрации города Шумерля.