В ЧГУ им. Ульянова ищут смыслы и стараются стать экосистемой возможностей

В начале марта в лидирующем вузе республики прошел пресс-тур для представителей районных СМИ. Руководство ЧГУ старается привлечь способных абитуриентов со всех уголков Чувашии и убедить их остаться в национальном учебном заведении. Удержать талантливую молодежь в наше время очень непросто, столичные вузы часто выглядят более привлекательными и манят огнями большого города и соответствующими размеру мегаполиса перспективами. Но в университете имени Ульянова не сидят сложа руки, а активно пытаются соответствовать трендам и реализовывать сильные стороны, обусловленные структурой промышленного кластера Чувашии.

В данном аспекте вполне логично приглашение к сотрудничеству местных СМИ, шагом в этом направлении стала встреча ректора Чувашского госуниверситета Андрея Александрова с редакторами районных газет, которой предшествовало посещение ими Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова, Малого физмата, обновленного учебно-лабораторного корпуса В и учебной лаборатории «Цифровая подстанция». Беседа заняла в два раза больше времени, чем было предусмотрено программой. Несомненно, Андрей Юрьевич хорошо владеет ситуацией в области высшего образования и способен удержать внимание слушателей и собеседников, в том числе таких искушенных, как редакторы газет и специалисты информационных служб муниципалитетов. Акцент во всем мероприятии был сделан на возможности в подготовке кадров для электротехнической отрасли. Естественно, обозначалось, что студенты будут востребованы на местном рынке труда. безусловно, это не лишено реального основания, но логично предположить, что если все действительно так радужно в области подготовки технических специалистов, то они смогут выбирать работодателя исходя из своих интересов.

Часть сил и ресурсов направлена на имидж: современное оформление аудиторий, стилистика, дизайн. Использованы модные и уже относительно не новые для нас города слова и понятия типа коворкинг, тьюторство, лекторий. Это все было в Чебоксарах лет десять назад, когда открывались такие площадки, как HUB. Но сейчас эти термины и идеи организации пространства перекочевали на новую платформу с совершенно другими возможностями и задачами. Малый физмат ориентирован на детей школьного возраста, и это, пожалуй, очень важный момент. Андрей Александров сообщил, что в неделю более тысячи школьников занимаются на площадках ЧГУ. Но вот оборудование, к сожалению, по большей части иностранное, роботы — на базе конструктора лего и английских миникомпьютеров raspberry pi, история создания которых в данном контексте выглядит весьма любопытно. Остается списать это все на необходимость вписаться в мировую систему, ну, и в принципе для развития детей этого вполне достаточно…

Стоит отметить, что вуз умеет договариваться с партнерами. В стенах технических корпусов действуют лаборатории и аудитории, созданные серьезными предприятиями республики. Ректор перечислил практически всех серьезных игроков рынка электротехники Чувашии как партнеров вуза, которые разместили в лабораториях свое оборудование и принимают студентов на практику. Внимание акцентировалось на внедрении новых цифровых технологий в области систем защиты и мониторинга электротехники, освоение которых является реальностью для студентов вуза уже сегодня. Это действительно серьезный аргумент в глазах будущих абитуриентов.

По итогам пресс-тура сложилось впечатление, что руководство Чувашского госуниверситета понимает, в каком направлении развиваться и какие свои сильные стороны показать. Есть работа с подрастающим поколением, есть «охота за головами».

Tavanen.ru