В помощь малому бизнесу

6 марта в администрации Шумерли прошел форум «Мой бизнес» в рамках традиционного Дня малого и среднего предпринимательства. Мероприятие проведено по инициативе Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Республиканского бизнес-инкубатора при участии администрации города.

Участникам форума, представлявшим разные направления малого бизнеса, модератор — тренер АО «Корпорация «МСП» Николай Кузьмин рассказал об основных направлениях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнительный директор Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике Александр Маслов проинформировал о создании Центра «Мой бизнес» на базе Республиканского бизнес-инкубатора Минэкономразвития Чувашии, об услугах, оказываемых бизнесу вышеназванным центром.

Руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Василий Викторов ознакомил с планом мероприятий и детально остановился на тематических семинарах и тренингах, в которых могут участвовать как сами руководители малых предприятий, так и обучить свою команду. Участникам форума было предложено представить свои предложения по тематике обучающих семинаров и тренингов.

Представитель Фонда развития промышленности Чувашской Республики Сергей Карлинов рассказал о механизмах поддержки, которые распространяются не только на крупные промышленные предприятия, но и на малый бизнес.

А. Андреева.