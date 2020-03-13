В Кадастровой палате состоялась встреча по вопросу установления границ между Чувашской Республикой и Республикой Татарстан

В Кадастровой палате по Чувашской Республике состоялась рабочая встреча по вопросам устранения замечаний к описанию границы между Чувашской Республикой и Республикой Татарстан. В совещании приняли участие представители Кадастровой палаты и Управления Росреестра Чувашской Республики, Минприроды Чувашии и лесничеств.

В результате встречи определены части границ, требующие дополнительной проработки со стороны Минприроды Чувашии, в рамках достижения целевых значений на 2020 год.

В соответствии с целевой моделью «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» для каждого региона определены свои показатели целевых моделей инвестиционной привлекательности. В Чувашской Республике на 2020 год по одному из ключевых показателей «Доля количества участков границ между субъектами РФ, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между субъектами РФ» на 01.01.2021 должна составлять 100%. На данный момента государственный кадастровый учет поставлено три границы из пяти.

Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» утверждена в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».