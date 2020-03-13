Всероссийская акция «Дни открытых дверей»

Традиционно несколько раз в год Федеральная налоговая служба проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей» по информированию налогоплательщиков о законодательстве по налогу на доходы физических лиц и о порядке заполнения налоговых деклараций.

В этом году Дни открытых дверей в межрайонной налоговой инспекции № 8 пройдут 23-24 марта (с 9.00 до 20.00 час.) и 24-25 апреля ( в пятницу с 9.00 до 20.00 час., в субботу с 9.00 до 15.00 час.)

В рамках акции сотрудники налоговых органов разъяснят вопросы о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ, о получении налоговых вычетов. Расскажут о том, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде, о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Дадут консультацию и по другим вопросам, возникшим у налогоплательщиков.

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.