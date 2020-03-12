12 марта в республике прошло заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Руководитель региона в своем выступлении отметил, что за месяц работы штаба удалось сделать немало для предупреждения завоза и распространения на территории Чувашии новой коронавирусной инфекции.

Так, в инфекционных стационарах республики сформирован в достаточном количестве коечный фонд для взрослых и детей. Оборудованы специальные боксы для изоляции больных или лиц с подозрением на инфекционные заболевания. Медицинские организации полностью укомплектованы необходимой аппаратурой для скрининга и лечения осложненных форм гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции.

Из резервного фонда Чувашской Республики направлено почти 50 млн рублей на дооснащение медицинских организаций аппаратурой, приборами и другими материалами, чтобы обеспечить проведение всех необходимых мероприятий в случае обнаружения инфекции. Создан запас расходных материалов для проведения лабораторных исследований, лекарственных препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью, и антисептиков. «Эта работа ведется постоянно. Очень важно, чтобы необходимый уровень неснижаемых запасов сохранялся», – отметил Олег Николаев.

Он также сообщил, что несколько дней назад в России был введен запрет на экспорт медицинских масок. «Теперь нам стало легче обеспечивать наличие медицинских масок в розничной сети. На сегодняшний день необходимый запас имеется и перебоев с обеспечением масками населения не зафиксировано. Но превентивные меры мы со своей стороны предпринимаем, этот вопрос находится на постоянном контроле», – сказал врио Главы Чувашии.

Всего под медицинским наблюдением с января 2020 г. находилось 156 человек, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, из них 14 граждан КНР. Одиннадцать граждан Китая, сотрудников ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная торговая компания», прибывших на территорию Чувашской Республики в первой декаде февраля текущего года, были изолированы для медицинского наблюдения и определены в отдельно стоящее здание инфекционного стационара на территории БУ «Чебоксарская районная больница» сроком на 14 дней. Состояние обследуемых при поступлении было удовлетворительным, проявлений клинического катарального и респираторного синдрома не выявлено, лабораторная диагностика на новую коронавирусную инфекцию показала отрицательный результат. После завершения изоляции и медицинского наблюдения все 11 граждан КНР приступили к трудовой деятельности.

По состоянию на 11.03.2020 под медицинским наблюдением находятся 34 человека, случаи коронавирусной инфекции в республике отсутствуют.

Олег Николаев отметил необходимость широкого, оперативного и полного информирования населения по всем вопросам, связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. «Сегодня мне сообщили, что в соцсетях появилась информация о якобы выявленных в Чувашии фактах заболевания коронавирусом. Были названы конкретные предприятия и места. Очевидно, что это неправда. Таких фактов у нас нет. Если бы они были, мы бы об этом сообщили», – подчеркнул он.

Как доложил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Владимир Степанов, с медицинским персоналом в республике проведены семинары по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения коронавирусной инфекции, мерам личной безопасности.

Для приобретения практических навыков при обнаружении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию проведены командно-штабные учения с медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии.

На заседании Оперативного штаба также был рассмотрены вопросы организации мероприятий по усилению режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей в Чебоксарах и Новочебоксарске.