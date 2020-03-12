Фестиваль «Крымская весна» в Чебоксарах отменён

Митинг-концерт «Крымская весна», посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который должен был пройти в Чебоксарах 15 марта, отменён. Аналогичные мероприятия отменены и в других городах России. Такое решение принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

Отметим, сегодня, 12 марта, врио Главы Чувашии Олег Николаев проведет заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.