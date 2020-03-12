Оперативная информация о массовом отравлении в чебоксарской школе

На 9.00 часов 12 марта 20 человек обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции – два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы №50. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Были задействованы 10 бригад скорой помощи.

Всего госпитализировано 14 учащихся и двое взрослых. В настоящее время 8 детей находятся на стационарном лечении в ГДБ №2, еще двое взрослых и шесть несовершеннолетних – в БСМП. Четверо детей проходят лечение амбулаторно (на дому).

Ситуация находится на контроле Минздрава Чувашии и профильных главных специалистов. На случай поступления новых пациентов созданы резервные койки.

Медицинскими работниками и специалистами управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике организована работа по эпидемиологическому расследованию случаев заболевания детей.

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.