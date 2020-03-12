Олег Николаев: «Формальных подходов в вопросах поддержки бизнеса мы должны избегать»

11 марта в Доме Правительства врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова провели рабочую встречу.

Руководитель УФНС по Чувашской Республике обратила внимание на высокую платежную дисциплину налогоплательщиков региона. По ее информации, более 97% от текущихналоговых платежей уплачиваются добровольно, без применения мер принудительного взыскания. При этом основная сумма задолженности по платежам в бюджет составляет порядка 9 млрд. рублей, 80% из которых приходится на организации, которые находятся в процедуре или в процессе ликвидации.

Олег Николаев обратил внимание на ситуации, когда те или иные задолженности предприятий и реакция на этот факт налоговой службы могут привести к приостановке реализации крупных инвестиционных проектов. «Речь идет о достаточно крупных инвестиционных проектах, зачастую крупнейших в отдельных отраслях экономики, где работают тысячи человек. Предлагаю выработать алгоритм возможных совместных действий, конечно, с точки зрения безусловности исполнения федерального законодательства о налогах, с тем, чтобы минимизировать риски приостановки реализации инвестиционной деятельности таких предприятий. Это взаимодействие будет хорошим примером отношений территориальных органов федеральной власти и республики с точки зрения поддержки бизнеса и через них конкретных людей. Формальных подходов мы должны избегать», — подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев призвал налоговую службу к диалогу, и попросил «не создавать проблем там, где их можно не создавать».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.