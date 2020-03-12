Олег Николаев провел заседание по вопросам расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Ключевой темой совещания стали вопросы погашения просроченной задолженности потребителей за поставленный природный газ. По информации генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, на 1 января 2020 года она составила 2,3 млрд рублей.

«В 2019 году рост задолженности удалось приостановить, обеспечив небольшое погашение. Снижения удалось достигнуть за счет выделения средств из республиканского бюджета и софинансирования из местных бюджетов, а также частично в рамках исполнительного производства в отношении «Коммунальных технологий» и оплаты текущих платежей ПАО «Химпром», – отметил гендиректор предприятия.

С начала текущего года просроченная задолженность за голубое топливо выросла на 169,6 млн рублей. Наибольший рост допустили Аликовский, Красноармейский, Красночетайский, Марпосадский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский районы, города Алатырь и Чебоксары.

Отмечено, что существенная доля просроченной задолженности – 79% – приходится на теплоснабжающие организации республики. При этом ряд из них находятся в стадии банкротства – ООО «Коммунальные технологии» (долг за газ – 1,6 млрд рублей), МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля (123 млн рублей), ООО «Теплоэнерго» г. Мариинский Посад (11,6 млн рублей), МУП «Коммунальник» г. Шумерля (4,9 млн рублей).

Кияметдин Мифтахутдинов призвал разработать новый график погашения задолженности за поставленный газ, который будет подкреплен необходимыми источниками его исполнения в виде новых тарифных решений, субсидий, средств реализации имущества и т.д.

В режиме видео-конференц-связи заслушана информация глав администраций муниципальных районов и городов о принимаемых мерах по погашению задолженности и причинах ее образования.

Глава администрации Аликовского района Александр Куликов обратил внимание на экономически необоснованные тарифы, не покрывающие реальные затраты на производство тепловой энергии.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев дал поручение Госслужбе по тарифам совместно с республиканским Минстроем проанализировать экономическую обоснованность тарифов, установленных для теплоснабжающих организаций в каждом муниципалитете с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Первый замглавы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела администрации города Шумерля Елена Туличева рассказала, что ситуация в городе несколько улучшилась, благодаря тому, что муниципалитету выделялись средства на строительство блочно-модульных котельных. В то же время система ЖКХ продолжает нести убытки из-за оставшихся старых котельных и изношенных сетей. При этом, как выяснилось, в этом году администрация города планирует только приступить к разработке проекта по модернизации сетей.

Олег Николаев заметил, что необходимо активизироваться и дал поручение Минстрою Чувашии изучить инвестиционную программу г. Шумерли по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, чтобы выработать решения для ускорения ее реализации.

Руководитель региона также распорядился проанализировать издержки органов местного самоуправления при взыскании долгов судебными приставами на основании исполнительных листов.

«Из-за неисполнения своих обязанностей мы просто-напросто отдаем деньги. Ни «Газпром» эти деньги не получает, ни мы их не используем по назначению, хотя могли бы направить на погашение задолженности», – заметил врио Главы Чувашии.

В целях повышения эффективности контроля со стороны органов местного самоуправления за деятельностью управляющих организаций Олег Николаев поручил Госжилинспекции Чувашии провести соответствующее обучение специалистов администраций районов и городов.

На совещании также обсуждалась задолженность проблемных потребителей перед АО «Чувашская энергосбытовая компания». Наиболее сложная ситуация с расчетами за электрическую энергию сохраняется в МУП «Алатырское ПОК и ТС», МУП «Шумерлинские городские электрические сети», МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал», ООО «Коммунальные технологии». При этом процент сбора по прямым договорам с населением вышел на уровень 98 – 99%.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.