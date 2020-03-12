Депутаты Госсовета Чувашии поддержали закон о поправке к Конституции

За одобрение закона проголосовало 38 присутствовавших на заседании парламентариев, воздержались трое.

В работе второго этапа 38-й сессии Государственного Совета Чувашской Республики 12 марта принял участие врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Руководитель региона высказался в поддержку закона, подчеркнув, что он важен и значим для консолидации общества и решения вызовов и задач, которые сегодня стоят перед страной.

«После принятия действующей Конституции прошло больше 26 лет. За это время наше общество очень сильно изменилось, поменялись и обстоятельства нашей жизни. Этому способствовали бурный научно-технический прогресс, цифровая трансформация и другие факторы. Возникают новые вызовы, которые тоже надо учитывать. Изменения, которые нам предложены, это все учитывают и соответствующим образом предлагают гарантии каждому гражданину Российской Федерации», – сказал он.

Законопроект проходил широкое обсуждение, в его разработке принимала участие рабочая группа, сформированная из различных представителей общественности. Олег Николаев напомнил о позиции Президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что закон вступит в силу только после того, как народ – единственный источник власти – выскажет своё мнение 22 апреля.

«Нам с вами предстоит серьезная, детальная, содержательная работа по законодательному обеспечению и предполагаемому претворению в жизнь всех норм, которые изложены в законе. Каждая норма важна, проработана и будет вносить серьезные коррективы в нашу жизнедеятельность», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев. При этом он особо заострил внимание на вовлечении муниципалитетов в единую систему публичной власти, а также на сохранении родного языка, создании условий для его изучения и развития.

Напомним, закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» принят Государственной Думой Российской Федерации и одобрен Советом Федерации 11 марта.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.