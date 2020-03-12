Горячая линия для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции

Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.