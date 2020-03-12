В Чувашии нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции

В сети появилась информация о якобы первом заболевшем новой коронавирусной инфекцией в Чувашии. Эти данные – фейк. На сегодняшний день в республике нет больных коронавирусом. Будьте внимательны и в первую очередь ориентируйтесь на официальные источники информации.
Минздравом Чувашии и Роспотребнадзором ведется мониторинг эпидситуации по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Вся информация оперативно передается врио Главы региона Олегу Николаеву. Ситуация находится на особом контроле руководителя региона.
Сегодня состоится собрание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. О принятых мерах по профилактике распространения нового вируса Минздрав Чувашии сообщит дополнительно.
Также напоминаем об индивидуальных мерах профилактики заражения инфекционными заболеваниями.
Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.
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